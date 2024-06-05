Украинские военнослужащие сооружают самодельные ловушки для замедления продвижения российских сил на Купянском направлении, включая неглубокие ямы с кольями и ножами. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки сил «Запад» с позывным «Таракан».

«Они роют ямы неглубокие, прям небольшие. Ну и снизу там колья или ножи, что-то ставят и прикрывают это все это», – сообщил об ухищрениях украинских боевиков на Купянском направлении российские военнослужащий.

По его словам, классические «Лисьи норы», обычно используемые для укрытия от минометного обстрела одним человеком, украинские боевики копают, чтобы в них поместилось не менее шести бойцов. Российский штурмовик отметил, что подобные ухищрения стали появляться в последнее время. Украинские боевики делают один замаскированный выход на поверхность, а под землей копают целый «город», с несколькими отдельным «квартирами» для нескольких военнослужащих.