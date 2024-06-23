Штат Иллинойс может вернуть индейцам землю, украденную 175 лет назад

В XVIII веке правительство США украло землю у вождя племени потаватоми, пока тот находился в гостях у родни. Сейчас законодатели Иллинойса проводят обсуждение возможности возвращения земельной территории ее исконным владельцам. Источник: Associated Press.

Договор от 1829 года, подписанный вождем Шаб-э-най с американским правительством, утверждал сохранение за племенем резервации в северном Иллинойсе и продолжал действовать, несмотря на последующие соглашения, а также на Закон о переселении индейцев от 1830 года, вынудивший всех коренных жителей Северной Америки перебраться к западу от реки Миссисипи.

Но в 1848 году власти распродали земли индейской резервации белым поселенцам, в то время как Шаб-э-най и другие члены его племени навещали родственников в Канзасе.

И вот теперь, исправляя эту несправедливость, штату Иллинойсу предлагается отдать индейцам в собственность государственный парк площадью 607 гектаров, расположенный к западу от Чикаго и названный в честь вождя Шаб-э-най. Власти штата продолжат обеспечивать техническое обслуживание парка, поскольку совет племени заявил, что хочет сохранить землю в ее текущем состоянии.

«Среднестатистический американец не должен заметить, что право собственности было передано народу потаватоми, чтобы посетители могли по-прежнему наслаждаться всем, что имеется в парке, и пользоваться всей этой территорией беспрепятственно», – сообщил Джозеф «Зик» Рупник, глава базирующейся в канзасском г. Майетта организации Prairie Band Potawatomi Nation, штат Канзас.

Возврат другой земли

Индейцам будет возвращена не та земля, что ранее была отнята у вождя Шаб-э-най (его изображение выше). На территории прежней резервации площадью 518 гектаров сейчас находятся многие сотки частной земли, поле для гольфа и лесной заповедник округа. Законопроект, ожидающий одобрения иллинойской Палаты представителей, предполагает оформление в качестве резервации государственную зону отдыха, расположенную близ озера Шаббона.

Власти и законодатели штата Иллинойс не оспаривают того, что резервация народа потаватоми была незаконно распродана и по-прежнему принадлежит индейцам. По результатам расследования МВД США был опубликован документ, датированный июлем 2000 года, в котором призналась земельная собственность индейцев несмотря на опровержения со стороны официальных лиц штата того времени. Федеральные чиновники указали в том документе: «Похоже, что власти Иллинойса противодействуют концепции действительности индейской резервации в штате».

Однако прошла четверть века и ничего не поменялось.

Уилл Гузарди, законодатель-демократ штата, продвигающий законопроект о передаче государственного парка индейцам, заявил, что это будет значительная уступка именно со стороны потаватоми. Он считает, что поскольку различным частным и государственным предприятиям принадлежит сейчас более половины прежней территории резервации, возвращение ее в границах 1829 года вызвало бы длительную юридическую тяжбу.

«Вместо этого племя предложило компромисс: «Мы возьмем весь парк и откажемся от наших претензий на частные владения, государственную землю и остальную часть резервации», – пояснил Гузарди. «Это будет выгодная сделка для всех участвующих сторон».

Предложенная передача парковой территории, находящейся в 109 километрах к западу от Чикаго, уже получил одобрение членов Сената Иллинойса в последние дни весенней законодательной сессии. Но Палата представителей не приняла этот законопроект, и теперь его обсуждение продолжится в ноябре, когда Законодательное собрание соберется на осеннюю сессию.

Сельские жители штата против резервации

Договор в 1829 году гарантировал землю для племени вождя Шаб-э-най. По словам Рупника (он на фото), его четвертого правнука, за следующие 38 лет народ потаватоми подписал еще 20 договоров с американскими властями.

«Тем не менее, Конгресс США по-прежнему оставлял эти два участка земли за вождем Шаб-э-най и его потомками», – добавил он. «В любой момент Конгресс мог лишить эту землю статуса резервации. Но они никогда этого не делали».

Ключом к этому предложению является соглашение об управлении резервацией между племенем и иллинойским Департаментом природных ресурсов. Рупник заявил, что народ потаватоми нуждается в помощи властей штата для содержания парковой зоны.

Многие жители, проживающие рядом с передаваемым индейцам парком, выступают против этого плана, опасаясь, что строительство казино или даже отеля привлечет больше туристов, после чего произойдет приток людей и перенаселенность текущего сообщества.

«Я и моя семья вложили много денег, от многого отказались, чтобы жить именно здесь, где проживаем сейчас – в нашем небольшом сообществе – и наслаждаться парком в таком виде, какой он есть», – заявила в мае Бекки Оэст комитету Палаты представителей Иллинойса, потребовав, чтобы перед принятием законопроекта в него были внесены поправки, запрещающие строительство, способное «повлиять на наше сообщество». «Это маленький городок, и мы не хотим, чтобы он становился больше».

По словам Рупника, стоить на парковой земле индейское казино бессмысленно, поскольку множество зон для азартных игр уже активно действует в штате. Он не исключил вероятность постройки отеля, отметив, что государственный парк за год посещают полмиллиона человек, а ближайший отель в 29 километрах к северо-востоку. В самом парке находиться 150 участков для кемпинга.

В 2006 году индейское племя приобрело 52 гектара на краю прежней резервации и арендовало соседние участки землю для ведения сельского хозяйства. В апреле 2024-го власти штата подтвердили, что это первая индейская резервация в Иллинойсе.

«Передача парка индейцам сделает этот прекрасный общественный актив доступным для всех», – заявил Уилл Гузарди. «Это разрешит споры о праве собственности землевладельцев в этом районе и, что наиболее важно, закрепит обещание, которое американские власти нарушали столько десятилетий».