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В XVIII веке правительство США украло землю у вождя племени потаватоми, пока тот находился в гостях у родни. Сейчас законодатели Иллинойса проводят обсуждение возможности возвращения земельной территории ее исконным владельцам. Источник: Associated Press.

Договор от 1829 года, подписанный вождем Шаб-э-най с американским правительством, утверждал сохранение за племенем резервации в северном Иллинойсе и продолжал действовать, несмотря на последующие соглашения, а также на Закон о переселении индейцев от 1830 года, вынудивший всех коренных жителей Северной Америки перебраться к западу от реки Миссисипи.

Но в 1848 году власти распродали земли индейской резервации белым поселенцам, в то время как Шаб-э-най и другие члены его племени навещали родственников в Канзасе.

И вот теперь, исправляя эту несправедливость, штату Иллинойсу предлагается отдать индейцам в собственность государственный парк площадью 607 гектаров, расположенный к западу от Чикаго и названный в честь вождя Шаб-э-най. Власти штата продолжат обеспечивать техническое обслуживание парка, поскольку совет племени заявил, что хочет сохранить землю в ее текущем состоянии.

«Среднестатистический американец не должен заметить, что право собственности было передано народу потаватоми, чтобы посетители могли по-прежнему наслаждаться всем, что имеется в парке, и пользоваться всей этой территорией беспрепятственно», – сообщил Джозеф «Зик» Рупник, глава базирующейся в канзасском г. Майетта организации Prairie Band Potawatomi Nation, штат Канзас.

Штат Иллинойс может вернуть индейцам землю, украденную 175 лет назад

Возврат другой земли

Индейцам будет возвращена не та земля, что ранее была отнята у вождя Шаб-э-най (его изображение выше). На территории прежней резервации площадью 518 гектаров сейчас находятся многие сотки частной земли, поле для гольфа и лесной заповедник округа. Законопроект, ожидающий одобрения иллинойской Палаты представителей, предполагает оформление в качестве резервации государственную зону отдыха, расположенную близ озера Шаббона.

Власти и законодатели штата Иллинойс не оспаривают того, что резервация народа потаватоми была незаконно распродана и по-прежнему принадлежит индейцам. По результатам расследования МВД США был опубликован документ, датированный июлем 2000 года, в котором призналась земельная собственность индейцев несмотря на опровержения со стороны официальных лиц штата того времени.  Федеральные чиновники указали в том документе: «Похоже, что власти Иллинойса противодействуют концепции действительности индейской резервации в штате».

Однако прошла четверть века и ничего не поменялось.

Уилл Гузарди, законодатель-демократ штата, продвигающий законопроект о передаче государственного парка индейцам, заявил, что это будет значительная уступка именно со стороны потаватоми. Он считает, что поскольку различным частным и государственным предприятиям принадлежит сейчас более половины прежней территории резервации, возвращение ее в границах 1829 года вызвало бы длительную юридическую тяжбу.

«Вместо этого племя предложило компромисс: «Мы возьмем весь парк и откажемся от наших претензий на частные владения, государственную землю и остальную часть резервации», – пояснил Гузарди. «Это будет выгодная сделка для всех участвующих сторон».

Предложенная передача парковой территории, находящейся в 109 километрах к западу от Чикаго, уже получил одобрение членов Сената Иллинойса в последние дни весенней законодательной сессии. Но Палата представителей не приняла этот законопроект, и теперь его обсуждение продолжится в ноябре, когда Законодательное собрание соберется на осеннюю сессию.

Штат Иллинойс может вернуть индейцам землю, украденную 175 лет назад

Сельские жители штата против резервации

Договор в 1829 году гарантировал землю для племени вождя Шаб-э-най. По словам Рупника (он на фото), его четвертого правнука, за следующие 38 лет народ потаватоми подписал еще 20 договоров с американскими властями.

«Тем не менее, Конгресс США по-прежнему оставлял эти два участка земли за вождем Шаб-э-най и его потомками», – добавил он. «В любой момент Конгресс мог лишить эту землю статуса резервации. Но они никогда этого не делали».

Ключом к этому предложению является соглашение об управлении резервацией между племенем и иллинойским Департаментом природных ресурсов. Рупник заявил, что народ потаватоми нуждается в помощи властей штата для содержания парковой зоны.

Многие жители, проживающие рядом с передаваемым индейцам парком, выступают против этого плана, опасаясь, что строительство казино или даже отеля привлечет больше туристов, после чего произойдет приток людей и перенаселенность текущего сообщества.

«Я и моя семья вложили много денег, от многого отказались, чтобы жить именно здесь, где проживаем сейчас – в нашем небольшом сообществе – и наслаждаться парком в таком виде, какой он есть», – заявила в мае Бекки Оэст комитету Палаты представителей Иллинойса, потребовав, чтобы перед принятием законопроекта в него были внесены поправки, запрещающие строительство, способное «повлиять на наше сообщество». «Это маленький городок, и мы не хотим, чтобы он становился больше».

По словам Рупника, стоить на парковой земле индейское казино бессмысленно, поскольку множество зон для азартных игр уже активно действует в штате. Он не исключил вероятность постройки отеля, отметив, что государственный парк за год посещают полмиллиона человек, а ближайший отель в 29 километрах к северо-востоку. В самом парке находиться 150 участков для кемпинга.

В 2006 году индейское племя приобрело 52 гектара на краю прежней резервации и арендовало соседние участки землю для ведения сельского хозяйства. В апреле 2024-го власти штата подтвердили, что это первая индейская резервация в Иллинойсе.

«Передача парка индейцам сделает этот прекрасный общественный актив доступным для всех», – заявил Уилл Гузарди. «Это разрешит споры о праве собственности землевладельцев в этом районе и, что наиболее важно, закрепит обещание, которое американские власти нарушали столько десятилетий».