Провокационные действия западных стран на Украине вынудили Россию на ответные меры – проведения учений нестратегических ядерных сил. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Российская газета» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Наши учения – адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», – заявил Шойгу.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации вынуждены реагировать на наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у границ государства. При этом Шойгу обвинил Вашингтон в безответственных действиях, направленных на подрыв системы контроля над вооружениями. Международная политика Соединенных Штатов Америки привела к нагнетанию обстановки во всем мире.