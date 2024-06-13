Сотрудники силовых органов провели обыски в доме бизнесмена Дмитрия Галкина, брата эмигрировавшего из России комика Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом), из-за наличия у него паспорта гражданина Израиля, о котором он не сообщил в миграционную службу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

«Силовики нагрянули в дом 59-летнего предпринимателя на Рублёвке из-за сокрытия второго израильского гражданства – как и у брата-иноагента», – написали авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что в отношении Дмитрия Галкина было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

Напомним, что Дмитрий Галкин является соучредителем компании ООО «Оружейные мастерские», являющейся одним из подрядчиков Министерства обороны Российской Федерации.