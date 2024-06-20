У поселка Афипский в Краснодарском крае местные жители услышали звуки четырех или пяти взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Серия взрывов прогремела над поселком, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Предположительно, работала система противовоздушной обороны.

Официальная информация об инциденте пока отсутствует.

Ранее стало известно, что в Белгородской, Липецкой, Воронежской и Курской областях была объявлена угроза атаки украинских беспилотников.

ВСУ задействуют дроны для ударов по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, по гражданским объектам. 19 июня один из БПЛА ударил по остановке в Донецке, погибло два человека, еще двое оказались в больнице.