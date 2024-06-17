Мягкая игрушка в виде кота, подаренная 10-летнем сыном, спасла жизнь фельдшеру Татьяне во время обстрела со стороны ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом российский медик с позывным «Оса» рассказала в беседе с корреспондентом Телеграм-канала SHOT.

«Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь», – вспоминает момент обстрела на фронте медик Татьяна.

По ее словам, в этот момент украинская армия начала обстрел, а над их головами висел ударный дрон, выбирая следующую цель для атаки. Фельдшер отметила, что оператор украинского дрона отчетливо видео ее, однако выбрал другую цель для удара – стоящий рядом автомобиль марки УАЗ.

После данного инцидента Татьяна призналась, что подаренный ее сыном котик стал для нее настоящим талисманом, который напоминает о необходимости вернуться домой к родным и близким живой с фронта.