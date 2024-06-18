В Москве более 120 человек с подозрением на пищевое отравление и развитие ботулизма обратились к медикам. Перед этим все они делали заказы в одной из известных служб доставки. Ситуацию прокомментировал шеф-повар Антон Прокофьев.

Он пояснил, что лобио в вакуумной упаковке и консервированный тунец, которого заказывали все обратившиеся к врачам столичные жители, могли испортиться из-за неправильных условий хранения. На улице стало значительно теплее, из-за чего и возникла проблема.

При этом Прокофьев отмечает, что использование современных технологий, предусматривающих глубокую пастеризацию продуктов, должно, по идее, исключать их порчу.

«Любые ингредиенты в готовой еде после термической обработки охлаждаются в специальных холодильниках. После чего обработка завершается и продукт упаковывается, вакуумируется и заполняется газомодифицированной средой, то есть оттуда выкачивают воду», – пояснил эксперт.

Он считает, что в процессе очистки продуктов произошел какой-то сбой из-за чего газомодифицированная среда из защитной превратилась в идеальную для появления и развития болезнетворных бактерий.

Из 120 человек, отравившихся консервами, 55 сейчас находятся в тяжелом состоянии.