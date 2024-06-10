Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась в эффектном образе на мероприятии Ассоциации кинокритиков вещательных компаний. Актриса всегда радует поклонников своими стильными образами.

Звезда мелодрамы «Сладкий ноябрь» выбрала наряд в стиле тотал-блэк. Она надела черный кружевной лиф, а поверх него – стильный черный блейзер с глубоким V-образным вырезом. В качестве низа актриса выбрала ультракороткую юбку в тон. Свой образ знаменитость завершила стильными туфлями на высоком каблуке и серьгами-подвесками. Макияж Шарлиз Терон сделала с акцентом на глаза – черные стрелки создали выразительный загадочный взгляд. А помаду актриса выбрала нюдового оттенка. Свои белокурые локоны Терон собрала в небрежный пучок.

Поклонники 48-летней знаменитости активно прокомментировали ее смелый выход. Многие написали, что на свой возраст актриса выглядит просто безупречно.