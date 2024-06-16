Известная российская певица Жанна Фриске скончалась от онкологии 9 лет назад 15 июня. В годовщину смерти родные, друзья, коллеги и поклонники вспоминают, каким человеком была артистка. Своими воспоминаниями о Жанне поделился в соцсетях российский певец Сергей Лазарев.

Артист отметил, что участвовал вместе с Жанной в 2008 году в шоу «Звезды в цирке». Он выразил тоску об утрате певицы, хорошего человека и друга.

«Такой второй как ты не было и не появилось! Мне посчастливилось с тобой близко дружить. Мы сделали номер, который до сих пор вызывает слезы… Жанна, спасибо тебе! До сих пор люблю тебя и очень скучаю», – написал артист на своей странице в соцсети.

14 июня на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ «золотой состав» группы «Блестящие» выступил на сцене в память о певице. Для выступление в честь Жанны Фриске вновь воссоединились экс-участницы «Блестящих»: Анна Семенович, Юлия Ковальчук, Ксения Новикова.

Также к группе присоединилась родная сестра покойной певицы – Наталья. Для поклонников Фриске организаторы сделали настоящий сюрприз. С помощью нейросети была создана виртуальная версия певицы, которая исполнила песню вместе с группой «Блестящие».