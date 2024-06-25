Российский певец Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей, Никиту и Аню, так как они были рождены суррогатной матерью. Изначально артист очень трепетно относился к тайне личной жизни и старался не показывать своих наследников, но как дети подросли – артист сал активно публиковать фото вместе с ними.

Сейчас певец отправился на отдых вместе с детьми на популярный турецкий курорт. Практически ежедневно он радует поклонников свежими видео и снимками, сделанными вместе со своим сыном и дочкой.

Лазарев опубликовал видеозапись, как Никита и Аня бегают по морскому пляжу, веселятся и кажутся невероятно счастливыми. Артист сопроводил кадры композицией «Мое продолжение», посвященной его детям. По словам певца, он ни разу не исполнял эту песню на сцене, так как не может совладать со своими эмоциями.