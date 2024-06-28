Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева затягивать конфликт. Он рассказал порталу News.ru, что украинский лидер изменил свою позицию под давлением граждан страны.

ВСУ несут огромные потери, которые наконец признал и Зеленский. Кроме того, Киев из-за нехватки личного состава проводит мобилизацию насильственным путем, фактически похищая людей на улицах. Все это разъярило украинское общество, которое уже начинает давать отпор военкоматам и пусть еще несмело, но протестовать против произвола властей.

Однако Зеленский хоть и изменил позицию, но продолжает “дудеть в ту же дудку”, добавил сенатор. По его словам, украинский лидер снова говорит о так называемых “мирных” саммитах, не оставляет попыток втянуть в противостояние страны Европы и США. Хотя единственно верным решением для него является продолжение переговоров, которые начались весной 2022 года в Стамбуле.