Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Philadelphia Enquirer, что не против проводить переговоры с Россией так же, как и по зерновой сделке. То есть через посредников в лице ООН и Турции. Сенатор Совфеда Сергей Цеков отметил, что Москве такой формат не интересен.

Представитель Комитета Совета Федерации по международным делам пояснил, что переговоры должны проводиться между лидерами России и Украины без чьего-либо вмешательства извне. При этом он отметил, что РФ может и не согласиться говорить именно с Зеленским, так как считает его «просроченным» президентом.

«Очевидно, что он боится прямых переговоров с Владимиром Путиным», цитирует Цекова портал News.ru.

Также сенатор предположил, что Зеленский надеется на помощь западных стран, которые будут посредниками в ходе дипломатического урегулирования конфликта.