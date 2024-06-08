Украинской армии придется держать ответ за каждого погибшего в селе Садовое Херсонской области. Месть настигнет врага на поле боя, заявил сенатор Совфеда Игорь Кастюкевич.

Он добавил, что ВСУ ударами по гражданскому населению надеются компенсировать полное отсутствие военных успехов. Они ударили по мирным жителям населенного пункта ракетой РСЗО HIMARS и управляемым снарядом, в результате чего погибло 22 человека. Еще 15 получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

«Истинная правда неизбежно выйдет наружу. Обычные люди в Европе, Америке и других странах, которые финансируют вооруженные конфликты, должны осознать, что происходит на самом деле, считает сенатор. Их деньги питают машины войны, убивающие мирных граждан. Поддержка лжи и страха ведет к неизбежному краху режимов, основанных на таких принципах», – цитирует сенатора РИА Новости.

Кастюкевич высказал уверенность, что за каждого погибшего в мирном херсонском селе ВС РФ отомстят украинским террористам на поле боя.