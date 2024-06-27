Желание Польши, Латвии, Литвы и Эстонии построить линию обороны на границе с Российской Федерацией является провокацией с одной стороны, а также удобным способом для освоения денег из бюджета ЕС. Об этом сообщает портал Лента.ру со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

«Они строить ничего не будут, просто освоят эти деньги, многие поживятся. Украина тоже строила стену с Россией», – сообщил российский сенатор.

По его словам, тогдашний глава украинского правительства Арсений Яценюк тоже пытался строить стену на границе с Российской Федерацией. Однако в итоге значительные бюджетные средства были освоены, но реальной линии обороны построено не было. Зато у некоторых украинских чиновников появилась новая недвижимость заграницей.

Джабаров отметил, что подобное произойдет и с линией обороны ЕС от России. При этом данными действиями Запад пытается спровоцировать Москву на ответные недружественные действия.