Распространенный среди современной молодежи сексуальный фетиш в виде удушья представляет серьезную опасность для здоровья человека. Недостаточный приток кислорода и глюкозы к головному мозгу во время интимной близости может привести к некрозу тканей. Об этом свидетельствуют результаты научной работы исследователя сексуального и репродуктивного здоровья Дебби Хербиник.

Результаты научного исследования показали, что женщины, испытавшие удушье во время полового акта более четырех раз в течение последних 30 дней, стали выполнять задачи, связанные с работой памяти, намного хуже. Медицинское обследование выявило у них изменения в структуре мозга.

По словам Хербиник, ограничение притока крови к мозгу во время полового акта является опасным сексуальным фетишом, поскольку немедленно нарушает нормальную работу мозга. Исследователь отметила, что уже в течение пяти минут после удушья из-за недостаточного поступления кислорода и глюкозы в ткани головного мозга начинался процесс некроза.