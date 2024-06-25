Украинский военнослужащий Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен на фронте, назвал российских солдат братьями и обвинил украинские средства массовой информации в распространении неправдивой информации и разжигании вражды.

«Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня», – заявил пленный боец ВСУ.

По его словам, сразу после сдачи в плен российские военнослужащие относились к нему хорошо. Украинский боец вспомнил, что сразу же накормили и угостили сигаретой. При этом никаких издевательств, которыми пугают бойцов ВСУ украинские средства массовой информации, не было.

Виктор Кэрэкеша рассказал, что он родом из Хмельницкой области. Поскольку регион находится очень далеко от линии фронта, то мирное население живет спокойно. При это украинский солдат вспомнил слова своего покойного отца о России и Украине.