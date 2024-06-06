Экс-участница группы «Фабрика», певица Сати Казанова объявила о своей беременности. Артистка рассказала, что давно мечтала о ребенке, но только сейчас Бог послал ей долгожданную беременность.

Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо еще в 2017 году. С момента вступления в семейную жизнь пара очень мечтала о детях. И наконец-то, артистке удалось забеременеть. Певица опубликовала в Сети атмосферное видео, в котором можно заметить ее округлившийся животик.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар! Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», – написала будущая мама.

Скорее всего, после рождения малыша, артистка расскажет обо всех неудачных попытках зачать ребенка и поделится секретом, как ей в итоге удалось забеременеть.

Поклонники певицы поздравили ее с будущим пополнении в семье, пожелали родить здорового малыша, сил и терпения его маме.

Ранее стало известно, что Сати Казанова решила взять фамилию мужа. Теперь она стала Сати Тиоццо.