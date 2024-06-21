Палеонтолог Ли Бергер вместе со своей командой в 2023 году нашел самое древнее захоронение в истории человечества. При этом, по мнению ученых, оно было возведено совсем не нашим видом.

Останки в захоронении принадлежат представителю Homo naledi. Это очень дальний родственник Homo sapiens, обладающий мозгом размером в апельсин. При этом конфигурация захоронения указывает на то, что Homo naledi осознанно хоронили своих мертвецов.

По словам Бергера, это серьезный удар по всем эволюционным теориям, которые отталкиваются от размеров мозга. Он еще в 2015 году рассказал, что Homo naledi обладали способностью решать самые различные задачи, однако столкнулся с сопротивлением мирового научного сообщества. По мнению палеонтолога, тогда оно было не готово принять факт, что размер мозга не имеет значения.

Найденное захоронение, по мнению Бергера и его команды, сделано за 100 тысяч лет до первых подобных захоронений Homo sapiens. Ученый заявляет, что еще нужно провести множество дополнительных исследований, чтобы убедиться в способностях дальних родственников нашего вида.