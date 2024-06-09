Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не считает военными преступниками бойцов ВСУ. Он заявил, что их насильно загоняют на поле боя, поэтому ответственность должны нести главные злоумышленники – представители властей Украины.

«Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство. Это самое большое преступление», – цитирует губернатора РИА Новости.

Вечером в пятницу, 7 июня, ВСУ нанесли удар по херсонскому селу Садовое. Для этого использовались ракета HIMARS и управляемый снаряд. По имеющейся на данный момент информации, погибло 22 местных жителя, еще 15 получили ранения. Причем пятеро находятся в больнице в критическом состоянии.