В Московской и Нижегородской областях, в Татарстане и непосредственно в столице зафиксирована мощная вспышка ботулизма с массовым отравлением людей. Все они употребляли “Салат лобио из фасоли” в вакуумной упаковке, заказывая доставку в компании “Кухня на районе” и у других сервисов.

Производителем салата, как уже успело установить следствие, является компания “Локалкитчен” (именно ее продукцию доставляет “Кухня на районе”). Полуфабрикат, то есть фасоль, поставляет ООО “Савон-К”.

Именно в “Савон-К” фасовали продукцию с грубейшими нарушениями, делая это в антисанитарных условиях, в непосредственной близости от мусорных свалок. При этом центральное водоснабжение отсутствовало, для мытья использовалась привозная вода, которая хранилась у тех самых свалок.

В результате в Казани и Нижегородской области ботулизмом заразились 14 человек, а в Москве – 121, 55 из которых до сих пор находятся в критическом состоянии.

По делу об отравлении уже задержаны руководители всех компаний – Владимир Шин, возглавляющий “Савон-К”, Антон Лозин, являющийся гендиректором “Кухни на районе” и глава отдела качества “Локалкитчен” Елена Машкова.