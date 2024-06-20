Актриса Чулпан Хаматова не сумела освоить латышский язык и именно это стало причиной запрета ее спектакля в Латвии, уверен актер Станислав Садальский.

Ранее стало известно, что помимо запрета постановки с участием Хаматовой, актрису уволили из театра в Риге. Звезда многосерийного фильма “Место встречи изменить нельзя” прокомментировал эту новость.

По его словам, считающая себя “хорошей русской” Хаматова, сбежавшая из РФ сразу после начала специальной военной операции, упрямо игнорирует необходимость учить латышский язык. Ее спектакль “Записки сумасшедшего” должен был проходить на русском, но с латышскими субтитрами.

Глава Латвийского Национального театра Марис Витолс решил, что на сцене этого культурного учреждения русский звучать не может, поэтому запретил постановку. И одновременно “отменил” Хаматову.

«Я не представляю, каково это — быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», – заявил Садальский.

Ранее актриса Яна Поплавская назвала отмену спектакля с Хаматовой “расплатой за предательство”.