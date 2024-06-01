Рядовой артиллерийского взвода ВС РФ Херел Кара-Сал спас жизни бойцов своего подразделения, уничтожив пулеметный расчет противника. Об этом рассказал проект Минобороны «Герои спецоперации Z».

Расчет, в котором служит боец, менял позицию и попал под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника. Кара-Сал в сложной ситуации сумел сохранить самообладание и вычислил местонахождение пулеметного расчета.

После этого он занял более выгодную позицию, тайно перебрался на огневой рубеж и уничтожил пулеметчиков точными выстрелами. Без поддержки ДРГ сразу же начала отступать, не желая ввязываться в бой.

Кроме того, Кара-Сал успел уничтожить четыре вражеских дрона, которые применялись ВСУ в качестве ретрансляторов. Они наводили ударные БПЛА на российские позиции.