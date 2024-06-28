Насильственная мобилизация на Украине привела к падению морального духа в рядах ВСУ. Накануне военнослужащие 3-го батальона 110-й бригады ВСУ массово сложили оружие и сдались в плен российский бойцам в зоне СВО. Соответствующие кадры общения с военнопленными были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Украинские командиры оставили их на произвол судьбы, и, видя единственный шанс на выживание, военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться в плен ВС РФ», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Военнопленный бойцы украинской армии сообщили, что их подразделение было сформировано из мобилизованных на улице граждан. После непродолжительного обучения их отправили держать оборону на первой линии обороны несмотря на отсутствие реального боевого опыта. При этом оказалось, что мобилизованные должны были удерживать позиции в лесопосадке, где не было окопов. Поэтому бойцы ВСУ приняли единственное правильно решение – сложить оружие и сдаться в плен.