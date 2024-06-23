Telegram-канал “Военкоры Русской весны” рассказал о последствиях удара ВС РФ по Киеву в ночь на 23 июня. Напомним, ранее о взрывах в столице Украины заявлял мэр Виталий Кличко.

«Флот нанёс удар по Украине: „Калибры” пронесли через страну и ударили по целям под Киевом», — сообщили военные корреспонденты.

Взрывы, по их словам, прогремели в Василькове, где располагается крупная авиабаза ВСУ.

Напомним, ВС РФ уже третьи сутки наносит удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Для этой цели используются крылатые ракеты Х-101, “Калибр”, Х-69, баллистические “Искандеры”, а также дроны-камикадзе “Герань”.

В Минэнерго Украины уже заявили, что из-за российских атак потеряны важные объекты генерации электроэнергии, из-за чего придется отключать ее по всей стране.