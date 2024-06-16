ВС РФ снова нанесли удар по мосту через реку Оскол рядом с Купянском. Эта переправа уже поражалась российскими ракетами, однако командование ВСУ приказало любой ценой ее восстановить, так как это чрезвычайно важный путь снабжения.

Работы шли довольно быстро и ВСУ вполне могли восстановить мост. Однако ВС РФ двумя ракетами Х-38МЛ поставили в этой истории жирную точку. Теперь переправа не подлежит ремонту и Киев лишился стратегически важного маршрута подвоза оружия, боеприпасов и провизии.

Ранее стало известно, что под контролем ВС РФ находится уже около 70 процентов территории Часова Яра в ДНР. Также российские военные теснят противника в Харьковской области, несмотря на переброску туда крупных резервов ВСУ. Сейчас они ведут бои в Волчанске и под Липцами.