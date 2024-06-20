Telegram-канал “Военкоры Русской весны” рассказал о массовых поджогах автомобилей сотрудников ТЦК (бывшие военкоматы) и военнослужащих ВСУ на Украине.

Машины активно жгут партизаны в знак протеста против принудительной мобилизации. Напомним, сотрудники ТЦК ловят людей на улице и в общественных местах, заталкивают в микроавтобусы и отправляют в учебные центры.

Украинцам не нравится такой подход, что они и доказывают массовыми поджогами машин. Попадают “под раздачу” также автомобили боевиков ВСУ.

Согласно новому закону об усилении мобилизации, все военнообязанные украинцы должны до 18 июля подтвердить данные в ТЦК. После этого они могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать, придется платить крупные штрафы.