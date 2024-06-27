Россиянин Егор Лешкин побывал в гостях у своей сестры в турецкой Анталии и назвал несколько преимуществ отдыха в Турции. Он отметил, что цены там можно вполне сопоставить с российскими.

По словам жителя Ярославской области, номер в турецком отеле можно снять за 3 000 рублей в сутки. Если же хочется отдохнуть в течение длительного времени, аренда “двушки” в центре курорта обойдется в 45 тысяч рублей.

Цены в кафе и ресторанах также привлекли Егора. Он сообщил, что турецкий завтрак обойдется в 2000 рублей и позволит познакомиться со всеми особенностями местной кухни, так как в заказ входит около 30-40 блюд, приготовленных из самых разнообразных продуктов.

В кафе можно поесть за 500-600 рублей, в заведениях общепита еда обойдется еще дешевле.

К минусам россиянин отнес полное игнорирование местными жителями правил дорожного движения. Они едут как попало и не учитывают габариты транспортных средств, часто демонстрируют весьма агрессивный стиль вождения авто.