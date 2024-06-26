Выяснились подробности удара по Ивано-Франковской области, который был нанесен в половине пятого утра 22 июня. Портал aif.ru сообщил, что целью стала база подготовки офицеров Государственной службы мобильной связи. Там же располагалось учебное заведение, готовившее командиров для ВСУ, оно также разгромлено.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что все больницы Ивано-Франковска до сих пор переполнены ранеными в результате атаки боевиками ВСУ. Отделения интенсивной терапии и хирургии забиты до отказа.

Напомним, ВС РФ регулярно атакует тыловые районы Украины для уничтожения баз боевиков и учебных центров, военных аэродромов, складов с боеприпасами, вооружением и горюче-смазочными материалами, других военных, промышленных и энергетических объектов.