Экс-голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин сообщил, что собирался развестись с женой задолго до начала отношений с 21-летней актрисой и моделью Эвелиной Сынче.

Он попросил подписчиков не искать интригу там, где ее не было и нет. Нынешние отношения никак с разводом не связаны и любые слухи на эту тему не имеют под собой оснований.

Нигматуллин объявил о разводе с женой, брак с которой продлился 28 лет, в 2023 году. С тех пор он увяз в бракоразводном процессе. Елена – супруга Руслана, заявила, что не собирается соглашаться на раздел совместно нажитого имущества пополам, она хотела бы получить все и не приемлет других вариантов.

В суд обратился сам бывший вратарь. Он пояснил, что жена продала квартиру в Москве за 121 миллион рублей, забрала все деньги себе и укатила в Соединенные Штаты.