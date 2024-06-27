Запад более двух лет совершенно бессмысленно подпитывает надежды Украины на возвращение к границам хотя бы 2014 года. Однако это нереально, пишет американское издание Responsible Statecraft.

Профессор Центра ядерных исследований Колумбийского университета Ивана Николич Хьюс и директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник уверены в невозможности вернуть утраченные Киевом территории. Запад и Украина могут сколько угодно “рассказывать небылицы”, но они не учитывают фактор России, которая не станет их слушать.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2022 года озвучил свою так называемую “формулу мира” из 10 пунктов, одним из которых было возвращение к границам 1991 года. К июню 2024-го от этой “формулы” осталось только три пункта. Но даже Зеленский уже не верит, что Киеву удастся вернуть потерянные территории.