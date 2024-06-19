Мини-ракеты для ЗРПК “Панцирь” в ходе испытаний подтвердили заявленные характеристики, а также доказали правильность технических решений. Они отлично подходят для уничтожения БПЛА противника и при этом обходятся гораздо дешевле, чем штатные боеприпасы, сообщили ТАСС в холдинге “Высокоточные комплексы”.

Также в “Ростехе”, в структуру которого входит холдинг, сообщили, что “Панцирь-С1” продемонстрировал способность сбивать американские ракеты ATACMS, которые сейчас имеются в распоряжении украинской армии.

“ATACMS – цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты”, – заявили представители компании-производителя.

Напомним, ракеты ATACMS названы в числе боеприпасов, которые Запад разрешил Украине использовать для ударов по территории России.