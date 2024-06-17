Туроператор TEZ Tour сообщил, что россияне вновь имеют возможность летать на отдых в Марокко. Уже сейчас имеются в продаже туры в Агадир – курортный город, расположенный на берегу Атлантического океана.

Время перелета с пересадкой в Касабланке составляет одиннадцать с половиной часов туда и девять часов обратно. Регистрация багажа осуществляется только один раз, с собой можно взять 10 кг ручной клади и не более 23 кг основного багажа, сообщили представители туроператора.

Всего совершается четыре рейса в неделю.

Агадир – один из наиболее популярных курортов Марокко, который предлагает не только пляжный отдых, но и большой выбор развлечений. В городе имеются кафе и бары, теннисные корты и поля для гольфа для активных туристов. Также можно отправиться на экскурсии по стране, чтобы ознакомиться с ее многочисленными достопримечательностями.