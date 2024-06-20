Российский турист Дмитрий Гордеев поделился в Сети своими впечатлениями от отдыха в КНДР. Сейчас эта страна открыта для любителей отдохнуть из РФ, однако там имеются некоторые нюансы.

Путешественник рассказал, что в большом 38-этажном отеле поселилась только его группа из 78 человек. Больше в КНДР не было ни одного отдыхающего из других стран.

Также Дмитрия удивило отсутствие интернета. В Северной Корее есть собственная сеть с небольшим количеством ресурсов. Кроме того, туристам разрешают покупать доступ к Wi-Fi на 15 минут в день, не более. Для жителей КНДР такая возможность отсутствует.

Еще один факт о Северной Корее очень удивил путешественника. В стране очень мало автомобилей, но при этом общественный транспорт постоянно переполнен. Выяснилось, что покупать машины могут только юридические лица. Обычные же граждане лишены подобной роскоши.