Отступая под натиском российских войск, ВСУ минируют все, что попадется под руку. Об одном из таких эпизодов рассказал российский сапер с позывным “Монтана”, передает Минобороны РФ.

Военнослужащий рассказал, что боевики заминировали игрушку – плюшевого зайца. При нажатии на кнопку на его животе заяц говорил “Я тебя люблю”. В этот момент и должен был прогреметь взрыв.

«Противник не брезгует вообще ничем», – цитирует бойца агентство ТАСС.

Саперы разгадали замысел противника и разминировали зайца, обезопасив от украинской мины гражданское население.

Боевики минируют что угодно – магазины от винтовок и автоматов, радиостанции, окопы и блиндажи, стремясь нанести при этом максимальный урон как военнослужащим ВС РФ, так и мирным людям.