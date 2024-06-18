Офицер ВС РФ, гвардии лейтенант Андрей Ставничий рассказал о боевой работе в зоне СВО. Военнослужащий прослужил в российской армии более 17 лет, и был уже военным пенсионером, но с началом спецоперации решил отправиться на фронт. Его слова приводит Телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

«Принял непростое решение: для себя, для семьи. Все понимали, куда я отправляюсь и зачем», – пояснил военнослужащий.

Ставничий принимал участие в освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике. По его словам, российские военнослужащие брали противника в кольцо со всех сторон.

«Заходили туда со всех сторон – в том числе и через небезызвестную трубу», – отметил Ставничий.

Офицер отметил, что именно подземные коммуникации позволили российским военнослужащим обойти оборону противника в Авдеевке. По трубе они проникли в район «Царская охота» и выбили украинских националистов из города.

Напомним, населенный пункт Авдеевка был взят под полный контроль ВС РФ 17 февраля 2024 года.