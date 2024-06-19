Сразу несколько российских бронегрупп внезапно нанесли удар по украинским войскам под Горловкой в ДНР и прорвали оборону противника. Сейчас они стремительно продвигаются в направлении Торецка, сообщило издание “МК”.

Кроме того, ВС РФ начали неожиданное для ВСУ наступление на Нью-Йорк (ранее – Новгородское), Северное (Кирово), Южное и Александровку. Они достигли окраин первых двух населенных пунктов.

На прошлой неделе также сообщалось об активизации сил на Купянском направлении, там началось серьезное движение российских войск.

По заявлениям военных аналитиков США, ВС РФ продолжат наступать севернее Харькова и вполне могут нанести серьезные удары по Купянску, Золочеву, Изюму и Богодухову.

По словам военного эксперта Геннадия Алехина это наступление призвано вовлечь в боевые действия как можно больше сил противника, переброшенных с других направлений. Задача эта выполняется в полном объеме.