В ходе освобождения населенного пункта Новомихайловка в ДНР бойцы десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ликвидировали боевиков специального подразделения «головорезов» ВСУ.

Об этом сообщил российский военный с позывным «Перец». Он уточнил, что речь идет о 233-й бригаде вооруженных формирований Украины.

«Знаем, что это головорезы. Им безразлично: мирный человек или нет», – рассказал военнослужащий.

Также он отметил, что информация о бригаде противника, а также об его задачах и военных преступлениях регулярно поступает от сдавшихся в плен боевиков.

Ранее появилось видео с танком Т-90, который прорвался к позициям ВСУ на Купянском направлении, несмотря на атакующие его расчеты РПГ и вражеские дроны.