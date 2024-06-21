Летняя кампания в зоне СВО уже активизировалась. На Харьковском направлении группировка «Север» ведет активные наступательные действия и, начиная с мая текущего года, освободила более десятка населенных пунктов. Но продвижение российских сил несколько замедлилось из-за активного сопротивления ВСУ. Украинское командование перебросило на данный участок фронта множество боеспособных подразделений. Но в то же время они ослабили свои позиции под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком.

Ожесточенные сражения российских бойцов и украинских националистов идут в Волчанске и под Липцами. ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но успеха пока не добились. ВС РФ дают отпор, нанося удары по выявленным при помощи воздушной разведки местам скопления и перемещения техники и живой силы противника.

Российские военнослужащие в то же время отмечают, что противник не сдается и старается всеми способами насолить. Особенно активно украинские боевики применяют против российских военных FPV-дроны.

Как рассказал российский военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Орк, ВСУ пытаются подловить российский транспорт в период ротации или подвоза провизии на позиции. Для этого ВСУ активизируют работу FPV-дронов.