Разминирование в Авдеевке осуществляется российскими военными с применением робототехнических комплексов, благодаря которым существенно снижаются риски для саперов.

Кроме того, роботы «Уран-6» дают возможность обнаружить подавляющее большинство установленных украинскими ВС мин.

«Выходят саперы на разведку и подтверждают наличие мин. Далее выезжает машина. Комплекс дистанционно управляемый. Сложностей нет, разминирование до тысячи метров, расстояние безопасное. После него идут саперы, проверяют оставшееся. До 95% всего он поднимает», – сообщил сапер-оператор робототехнического комплекса с позывным «Тихий».

Применяют российские военные и бронированные машины «Корт-Б». Они оснащены тралом ТМТ-С, имеющим сплошную полосу траления. Эта техника позволяет проделывать проходы в заграждениях, обеспечивая продвижение ВС РФ.

По словам сапера, в ходе СВО его подразделению приходилось сталкиваться и с хитроумными минами-ловушками, и с боезарядами западного и советского образца. Также часто приходится обезвреживать кассетные боеприпасы, которые упали, но не разорвались и представляют серьезную угрозу для окружающих.