Москва должна в экстренном порядке готовиться к ядерному противостоянию к НАТО, считают российские генералы. Они поясняют, что агрессивные действия Североатлантического альянса указывают на то, что он уже готов нанести по РФ ядерный удар.

Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев уверен, что НАТО ведет такую подготовку давно. Россия не должна отставать – от нее требуется дать зеркальный ответ Западу, поэтому необходимо проявлять крайнюю внимательность и бдительность, передает портал “Царьград”.

Согласен с парламентарием и генерал ФСБ Владимир Кулишов. Он обратил внимание на нарастающую военную активность Запада, которая вполне может завершиться ядерным ударом по России. Москва должна быть готова к самым худшим сценариям, уверен эксперт.

Четыре таких сценария назвал политолог Алексей Живов: