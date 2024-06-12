Десантники гвардейского Черноморского полка 76-й Псковской дивизии использовали подбитый танк в качестве наблюдательного пункта. Из него они корректировали огонь российской артиллерии по противнику, а также отслеживали все его перемещения.

Еду и воду двоим бойцам передавали сослуживцы. Для этой цели они использовали беспилотные аппараты. Это длилось на протяжении двух недель.

ВСУ все же поняли, откуда корректируется артиллерийский огонь и хотели уничтожить позицию. Однако бойцы оказали достойное сопротивление, отбились от десятков БПЛА и заставили противника отступить.

Затем они вернулись в свое подразделение. За смекалку, отвагу и героизм бойцам ВДВ вручили государственные награды.