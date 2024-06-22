Российские ВС совсем скоро могут выйти к стратегически важной для ВСУ дороге на Торецк (до проведенной Киевом “декоммунизации” – Дзержинск). Освобождение поселка Шумы 21 июня существенно упрощает эту задачу, рассказали “Военкоры Русской весны”.

Киев уже оценил угрозу и начал массовую эвакуацию жителей Торецка. Напомним, ВС РФ неожиданно для ВСУ начали продвижение в этом направлении, прорвав фронт неподалеку от Горловки.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что оборона Торецка прорвана, город может быть взять российскими войсками. Виновным в этом она “назначила” главкома ВСУ Александра Сырского, продолжив свою охоту за командующими украинской армии. Ведь именно она неоднократно обрушивала критику на экс-главкома Валерия Залужного.

Продвижение ВС РФ к Торецку вновь заставит Киев перебрасывать крупные силы на новое направление, снимать подразделения с горячих участков фронта, уверены эксперты.