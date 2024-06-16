Российская туристка рассказала о своей поездке в Абхазию. Девушка отметила, что ее ожидания не совпали с реальностью из-за минусов в организации отдыха, несмотря на то, что она бронировала для проживания номер в пятизвездочном отеле.

По словам россиянки, она не решилась купаться в море, так как увидела стекающую с гор открытую канализацию прямо в морскую воду. Туристка не стала заходить в море, опасаясь заразиться инфекцией, но, несмотря на эту предосторожность, все равно где-то подхватила ротавирус.

Путешественница подчеркнула, что нужно быть готовым к отсутствию аптек в местах отдыха и поблизости с ними. Поэтому все необходимые медикаменты лучше всего брать с собой.

Конечно, по словам россиянки, все вышеперечисленные минусы перекрываются красотой природы. Кроме того, туристке понравилась местная еда, особенно аджика. Но в целом, девушка считает, что лучше всего для отдыха выбирать проверенные места, чтобы отпуск не омрачался плохим настроением и возможными инфекционными заболеваниями.