Абхазия раньше была одним из самых доступных курортов, поэтому туристы терпели разруху и странное поведение местных жителей. Но сейчас в сервисе ничего к лучшему не изменилось, но цена стала сопоставимой со стоимостью отдыха в Турции по системе “все включено”, считают побывавшие в стране путешественники из Нижнего Новгорода.

Они не отрицают красоту природных видов Абхазии, которые являются главным преимуществом курорта. Однако есть и недостатки. К примеру, многие боятся отравиться местной пищей, свежесть которой вызывает сомнения, а также жалуются на полную антисанитарию.

“Абхазия давно стала доступной, но есть риски отравления, что в лучшем случае вызывает расстройство желудка”, – рассказал нижегородец Алексей.

Один из туристов написал, что Абхазия для тех, кто способен сам организовать свой отдых и не гониться за комфортом. Привыкшие к турецкой системе “все включено” скорее будут разочарованы отдыхом в Абхазии.

Некоторые, напротив, пишут, что приезжают полюбоваться природой и посмотреть на дельфинов, которые являются частыми гостями в Абхазии. Также там не много людей на пляжах, что тоже относится к плюсам. А с бытовыми неурядицами можно на время и смириться.