Развод певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым стал предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Поклонники строят разные версии расставания супругов, которые на протяжении 18 лет казались идеальной парой. По слухам, Абрамов избивал исполнительницу, не давал ей возможности заниматься любимым делом.

Другие источники утверждают, что все дело в супружеских изменах бизнесмена. Именно они находят реальное подтверждение, пишет «Комсомольская правда».

«Слухи, что любовница Яна беременна… Так вот он с этой дамой больше года. Алсу узнала о ее беременности. Был большой скандал», – заявляют инсайдеры.

В окружении предпринимателя заявляют, что в особняке на Рублевке, где живет певица с тремя детьми, Абрамов сейчас появляется только наездами, а на деле он давно съехал от Алсу и живет своей жизнью.

Ранее стало известно, что адвокаты супругов уже встретились для решения вопросов, связанных с разводом. Юрист исполнительницы, который выиграл дела в суде для Полины Гагариной, Пелагеи и других знаменитостей, отметил, что все идет согласно закону, но не стал раскрывать деталей.