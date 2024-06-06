Эксперты сообщают о повышении перманентной турбулентности в полетной зоне над Крымом, которая создает проблемы с использованием американских разведывательных беспилотников Global Hawk и MQ9 Reaper.

Отмечается, что этим занимаются «погодные силы», которые получили соответствующее разрешение от Москвы. Также аналитики уверены, что в ближайшее время российские войска ПВО могут начать сбивать американские дроны, которые готовят атаки западным оружием по территории РФ.

Ранее один из беспилотников Global Hawk, который кружил в районе Крыма, внезапно исчез с радаров. Позже он вновь появился, но эксперты предполагают, что дрон попал под воздействие из глубинного космоса. Также не исключено, что беспилотник отключил транспондеры, чтобы запутать ВС РФ.