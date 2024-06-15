Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал «Ленте.ру» о новых схемах, помогающих мошенникам выманивать деньги у россиян во время туристического сезона.

Одна из них – это продажа авиабилетов на популярных сайтах-агрегаторах.

«Причем у владельцев сайтов не было даже договора с авиаперевозчиком. Все направления поддельных билетов вели в город Сочи или из него. Всем обманутым пассажирам вернут деньги за перелет или предложат ближайшие рейсы того же направления. Однако нет гарантий, что фейковые билеты вновь не появятся в продаже», — рассказали эксперты.

Также они предупредили, что аферисты сейчас часто создают сайты, внешне похожие на интернет-ресурсы авиакомпаний. Вычислить их можно по Whois, проверив, когда зарегистрирован домен. Обычно фишинговые порталы оказываются совершенно новыми.

Также стоит обратить внимание на процедуру заполнения формы. На сайтах авиакомпаний, к примеру, имеется возможность выбрать место и ряд в салоне самолета, а вот мошенники такие мелочи упускают, стараясь как можно скорее перебросить покупателя на страницу с оплатой билетов.