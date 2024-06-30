Руководитель общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов рассказал о террористической атаке нацистов ВСУ на город Токмак Запорожской области.

Он сообщил, что ВСУ бьют по городу из тяжелого вооружения. Атаку отражают дежурные силы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы сбивают боезаряды противника.

Рогов также пообещал позже представить подробности об обстреле ВСУ.

Это уже третий массированный удар по Токмаку за последние 10 дней. Ранее Рогов сообщал, что украинские боевики используют для атак реактивные системы залпового огня. Тогда снаряды противника также перехватывала ПВО.

В ночь на 30 июня ВС РФ ударили по подконтрольной Киеву территории Запорожской области.