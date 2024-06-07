Члены семьи Анастасии Заворотнюк, скончавшейся 30 мая в результате длительной борьбы с раком головного мозга, сделали еще одно заявление. Они выразили огромную благодарность докторам, боровшимся за жизнь Насти все эти пять лет. Кроме того, родственники актрисы опровергли информацию, распространяемую СМИ, что Анастасия скончалась в хосписе. В сообщении говорится, что супруг Заворотнюк, Петр Чернышев не допустил бы такого положения дел.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», – написали родные актрисы.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в возрасте 53 лет. Знаменитость не появлялась на публике с 2019 года, когда окончательно стало известно, что у нее онкологическое заболевание. Актрисе был поставлен диагноз «гиобластома» – агрессивная опухоль головного мозга.

На протяжении пяти лет близкие актрисы всеми способами старались, чтобы снимки тяжелобольной Насти не просочились в СМИ. О состоянии Анастасии иногда сообщала ее старшая дочь Анна. За две недели до смерти артистки, Анна Заворотнюк написала, что ее маме стало хуже, но все же сеть надежда, что ее состояние стабилизируется. Однако болезнь победила – Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая.