Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала Judging Freedom прокомментировал события в Севастополе, произошедшие 23 июня. По его словам, удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS является военным актом США против Российской Федерации. Эти действия были совершены в провокационных целях.

Скотт Риттер обратился к американским гражданам, чтобы они обратили внимание на эти события. Ведь целью ВСУ не являлись военные объекты российской армии, они атаковали пляж, где отдыхали мирные жители и гости города.

«Это был акт войны», – заявил Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что подобными действиями Вашингтон желал вывести Россию из равновесия и спровоцировать на риторику агрессии.

Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS американского производства, переданных Киеву США в рамках военной помощи. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, а пятая разорвалась над городским пляжем. Пострадало много мирных жителей, включая детей. Погибло пять человек, среди которых также есть дети, а 150 человек получили ранения. Несколько детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.